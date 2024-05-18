Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Эмилии-Романьи, Пиастри и Норрис — в тройке лучших

На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия) завершилась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а третий результат у его напарника Ландо Норриса.
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес не прошёл в финальный сегмент – он показал 11-й результат.
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:14.746
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:14.820
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:14.837
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:14.970
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:15.233
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:15.234
7. Юки Цунода («РБ») — 1:15.465
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:15.504
9. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:15.674
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:15.980
После второго сегмента вылетели:
11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:15.706
12. Эстебан Окон («Альпин») — 1:15.906
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:15.992
14. Александер Албон («Уильямс») — 1:16.200
15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:16.381
После первого сегмента вылетели:
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:16.626
17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:16.834
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:16.854
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:16.917
20. Логан Сарджент («Уильямс») – нет времени