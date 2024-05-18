Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Эмилии-Романьи, Пиастри и Норрис — в тройке лучших

На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия) завершилась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а третий результат у его напарника Ландо Норриса.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес не прошёл в финальный сегмент – он показал 11-й результат.

Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:14.746

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:14.820

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:14.837

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:14.970

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:15.233

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:15.234

7. Юки Цунода («РБ») — 1:15.465

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:15.504

9. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:15.674

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:15.980

После второго сегмента вылетели:

11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:15.706

12. Эстебан Окон («Альпин») — 1:15.906

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:15.992

14. Александер Албон («Уильямс») — 1:16.200

15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:16.381

После первого сегмента вылетели:

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:16.626

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:16.834

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:16.854

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:16.917

20. Логан Сарджент («Уильямс») – нет времени