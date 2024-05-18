Раллийная машина влетела в толпу зрителей на «Кубке Ленобласти». Один человек погиб

Раллийная гоночная машина влетела в толпу зрителей в Приозерском районе Ленинградской области. Автомобиль задел двух человек, один из которых скончался. Второй пострадавший отделался лёгкими травмами и уже отпущен домой.

Происшествие произошло во время проведения Кубка Ленинградской области по ралли. Гоночная машина проезжала по грунтовому участку дороги, где вдоль обочины стояли зрители. Автомобиль занесло на повороте, и он на всей скорости влетел в толпу, сбив двух человек.

После инцидента ралли было остановлено, а затем организаторы приняли решение завершить мероприятие. Следственный комитет начал проверку организации мероприятия.

«Был наезд на зрителя. Во время движения по скоростному участку спортивный автомобиль совершил наезд на человека, который находился в непосредственной близости от дороги. Когда поступила информация о том, что произошёл наезд, остановили соревнования, отправили скорую помощь, которая через минуту прибыла к пострадавшему. Ему была оказана первая помощь, его отвезли в больницу. В больнице пострадавший скончался.

Это очень печально, искренне жалко человека. Ребята говорят, что он регулярно приезжал на соревнования, ему это нравилось, и вот такой трагический инцидент», — приводит слова директора местной федерации автоспорта Ольги Сивачёвой издание «Подъём».