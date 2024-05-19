Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чемпион мира среди юниоров по спидвею Андрей Кудряшов скончался в возрасте 32 лет

Чемпион мира среди юниоров по спидвею Андрей Кудряшов скончался в возрасте 32 лет
Аудио-версия:
Комментарии

На 33-м году жизни скончался известный российский спидвейный гонщик, чемпион мира среди юниоров в командном зачёте Андрей Кудряшов. Об этом сообщает Федерация мотоциклетного спорта России.

Кудряшов был вынужден закончить спортивную карьеру в 2023 году, так как у гонщика был диагностирован рак кожи. Весь прошлый год Андрей сражался с раком и перенёс ампутацию ноги. Несмотря на все усилия и борьбу с болезнью, 18 мая 2024 года Андрей Кудряшов скончался после продолжительной болезни.

Спортсмен внёс огромный вклад в развитие трековых мотогонок в России и во всём мире. Андрей выступал в российской, польской, датской, шведской, немецкой лигах.

Кудряшов становился чемпионом мира среди юниоров в командном зачёте, чемпионом России в личном и командном зачётах, бронзовым призёром Кубка мира в составе сборной России.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android