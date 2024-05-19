Чемпион мира среди юниоров по спидвею Андрей Кудряшов скончался в возрасте 32 лет

На 33-м году жизни скончался известный российский спидвейный гонщик, чемпион мира среди юниоров в командном зачёте Андрей Кудряшов. Об этом сообщает Федерация мотоциклетного спорта России.

Кудряшов был вынужден закончить спортивную карьеру в 2023 году, так как у гонщика был диагностирован рак кожи. Весь прошлый год Андрей сражался с раком и перенёс ампутацию ноги. Несмотря на все усилия и борьбу с болезнью, 18 мая 2024 года Андрей Кудряшов скончался после продолжительной болезни.

Спортсмен внёс огромный вклад в развитие трековых мотогонок в России и во всём мире. Андрей выступал в российской, польской, датской, шведской, немецкой лигах.

Кудряшов становился чемпионом мира среди юниоров в командном зачёте, чемпионом России в личном и командном зачётах, бронзовым призёром Кубка мира в составе сборной России.