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Вольф высказался о сроках принятия «Мерседесом» решения по составу на 2025 год

Вольф высказался о сроках принятия «Мерседесом» решения по составу на 2025 год
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о сроках принятия командой решения о том, кто будет напарником Джорджа Расселла в следующем году.

«Я думаю, у Карлоса [Сайнса] определённо будет место в Формуле-1. Он несколько лет проработал в «Феррари», у него огромный опыт.

Нам нужно быть готовым к некоторым компромиссам в определённых решениях, набраться терпения и ждать, сколько потребуется, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке пилотов летом и осенью.

У нас есть отличный, потрясающий гонщик Джордж [Расселл]. Потом увидим, кто будет его партнёром по команде. Но нам не нужно торопиться и принимать это решение прямо сейчас», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

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