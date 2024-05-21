Джеймс Эллисон: в «Мерседесе» сейчас та же атмосфера, что была перед прорывным 2014 годом

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон отметил нынешнюю атмосферу в немецкой команде, сравнив её с 2014 годом, когда «Серебряные стрелы» были на пороге своей доминирующей эры.

«Меня не было в «Мерседесе», когда они разрабатывали новое поколение двигателей и вели огромную работу по их внедрению. Но те, кто тогда работал, говорят, что ощущения очень похожие.

В нашем моторном подразделении [Mercedes High Performance Powertrains] ведётся масштабная работа над тем, чтобы добиться успеха, потому что это определит судьбу каждого, кому посчастливилось быть вовлечённым в этот процесс на несколько предстоящих сезонов.

Нам повезло, что мы будем получать отдачу от приложенных сейчас усилий. И «Мерседес», и наши клиенты из «Макларена» и «Уильямса» прикладывают огромные усилия, чтобы достичь успеха, ведь это на несколько лет определит положение команд, которым посчастливится иметь этот мотор», – приводит слова Эллисона Sky Sports.