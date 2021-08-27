Топ-10 самых дорогих контрактов Европы — там уже нет Шведа, но всё ещё есть ЦСКА

Три игрока выпали из десятки по сравнению с прошлым годом. Хотя один из них условно и ждёт свои $ 5 млн от армейцев.

Портал Eurohoops опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков Европы. На первом месте, несмотря на весомое сокращение зарплаты, третий год подряд оказался Никола Миротич из «Барселоны». В первую тройку предсказуемо ворвался MVP минувшего сезона Евролиги Василие Мицич, а вот Алексей Швед впервые с 2018 года остался за пределами рейтинга.

В этом году список самых дорогих контрактов выглядит следующим образом:

1. Никола Миротич («Барселона») – $ 4,5 миллиона в год

2. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») – $ 3,7 млн

3. Василие Мицич («Анадолу Эфес») – $ 3 млн

4. Никола Милутинов (ЦСКА) – $ 2,5 млн

5. Ян Веселы («Фенербахче») – $ 2,3 млн

6. Уолтер Тавареш («Реал») – $ 2 млн

7. Нандо де Коло («Фенербахче») – $ 1,9 млн

8-11. Торнике Шенгелия (ЦСКА) – $ 1,8 млн

8-11. Костас Слукас («Олимпиакос») – $ 1,8 млн

8-11. Ник Калатес («Барселона») – $ 1,8 млн

8-11. Кори Хиггинс («Барселона») – $ 1,8 млн

Первым делом стоит обратить внимание на отсутствие Шведа. Ещё три года назад он был самым высокооплачиваемым игроком Евролиги с контрактом на $ 4 млн. Спустя год Миротич сместил его с первой строчки, а перед минувшим сезоном Швед оказался на третьем месте, но уже с $ 2,5 млн. Тогда защитник подписал новый контракт с «Химками», а на серьёзное сокращение зарплаты в первую очередь повлияла пандемия коронавируса. Однако этим летом лучший бомбардир и ассистент Евролиги был вынужден сменить испытывающие финансовые проблемы «Химки» на московский ЦСКА, где, по данным Eurohoops, получает весьма скромную зарплату.

Это делает его переход ещё более выгодным для москвичей. Они не только подписали сильнейшего российского игрока на проблемную позицию, но и обошлись без непомерных сумм в его контракте. Можно рассчитывать, что у клуба остаётся достаточно средств для подписания топового разыгрывающего.

Ещё один армеец, в этом году оставшийся вне рейтинга – Майк Джеймс. Игроком ЦСКА он, конечно, является только формально. Защитник был отстранён от матчей в марте и доигрывал сезон в «Бруклин Нетс». Но американец продолжает усложнять финансовую ситуацию в московском клубе. Ни руководство, ни сам игрок не заинтересованы в его возвращении. В худшем случае ЦСКА придётся выплатить Джеймсу неустойку в размере $ 5 млн. Недавно он вернулся в расположение столичной команды, и сейчас стороны продолжают переговоры о расторжении контракта. По этой причине в Eurohoops не учли Джеймса при составлении рейтинга, хотя прошлым летом он делил третью строчку со Шведом и одноклубником Николой Милутиновым.

Милутинов остаётся в топ-5 и получит те же $ 2,5 млн. Его первый сезон в Москве, конечно, совсем не задался. Из-за травмы плеча он выбыл из строя ещё 29 января, а потом перенёс операцию и пропустил остаток сезона. Но Никола – качественный исполнитель, самый полезный центровой сезона-2019/2020 в Евролиге. И если его восстановление прошло успешно, принести реальную пользу команде он ещё успеет.

Вторым игроком, представляющим ЦСКА в рейтинге, вместо Джеймса стал Торнике Шенгелия. Во второй год контракта его зарплата выросла до $ 1,8 млн. Шенгелия уверенно закрепился в стартовом составе, и, несмотря на периодические травмы, наиграл больше всех минут в Евролиге. В Единой лиге ВТБ он вместе с Уиллом Клайберном стал самым результативным игроком ЦСКА. Особенно большой вклад Торнике внёс в победу над УНИКСом в финальной серии. Но $ 1,8 млн, то есть столько же, сколько у Хиггинса и Калатеса из «Барселоны»… Многовато. Посмотрим, как он проявит себя в следующем сезоне.

Вернёмся к первой тройке. Самым высокооплачиваемым игроком Европы в третий раз подряд становится Никола Миротич. Конечно, звёздный форвард остаётся безоговорочным лидером «Барселоны». Будучи самым результативным игроком в команде, по итогам сезона он попал в символические пятёрки Евролиги и национального чемпионата, где к тому же был признан MVP финальной серии. Но в этом году он получит почти на $ 1 млн меньше, чем в прошлом – 4,5 вместо 5,4 млн. Точная сумма остаётся неизвестной, но зарплата Миротича гарантированно сократилась. И это неудивительно – в этом году долговые обязательства «Барселоны» перевалили за миллиард евро. Конечно, ситуация с задолженностями в основном касается футбольной команды. Но в руководстве, видимо, пытаются сэкономить вообще на всём. И рекордный контракт Миротича стороной не обошли.

На втором месте в списке игроков с самыми дорогими контрактами остался Шейн Ларкин из «Анадолу Эфеса». Он отрабатывает второй год своего заслуженного соглашения на $ 7,7 млн. А вот на третье место вырвался ещё один новоявленный чемпион Евролиги, MVP минувшего сезона Василие Мицич. Этим летом ходили слухи о его возвращении в НБА. Сербом, права на которого принадлежат «Оклахоме», интересовался «Чикаго», однако турецкий клуб всеми силами пытался удержать защитника. В итоге им удалось договориться о продлении соглашения ещё на три года. В июле инсайдер Неманья Жорич сообщал, что до 2024 года Мицич должен заработать € 16,65 млн – то есть почти $ 20 млн. Но эта информация, видимо, не соответствует действительности. Возможно, в течение ближайших лет Мицичу полагаются более крупные суммы. Но раз в этом сезоне он получит всего $ 3 млн, до 20 дело точно не дойдёт.

В целом представленный рейтинг не особо отличается от прошлогоднего. Игроки «Милана» Малкольм Дилэйни, Серхио Родригес и Николо Мелли не попали в десятку, но получают немного меньше баскетболистов на позициях 8-11. Из топ-10 по сравнению с прошлым годом выпали Алексей Швед (ЦСКА), Серхио Льюль («Реал») и Майк Джеймс (ЦСКА). Случай Шведа упоминался выше, Джеймса решили не включать в рейтинг из-за того, что он в форме ЦСКА выступать не будет, а Льюль согласился пойти на сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса и игрового регресса.

Игроков с крупными контрактами в Европе, видимо, становится всё меньше и меньше. В прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, ни один из баскетболистов в топ-11 не получал меньше $ 2 млн. Теперь эту отметку удалось преодолеть лишь первым шести. Даже рекордсмен Миротич потерял почти 20% от своей зарплаты. Каких сюрпризов ждать от предстоящего сезона – неизвестно. Может быть, появится кто-то, кто наиграет себе на более крупный контракт, или на кого европейские команды будут готовы раскошелиться. Как бы то ни было, ждать осталось совсем немного – розыгрыш Евролиги стартует уже 30 сентября.