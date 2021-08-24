Майк Джеймс прибыл в Москву. Что будет делать ЦСКА?

ЦСКА всё ещё не определился с будущим разыгрывающего Майка Джеймса. В марте игрока со скандалом отстранили от матчей московской команды, и он был вынужден доигрывать сезон в другом месте. Джеймс отправился в НБА, однако надолго задержаться за океаном ему не удалось. Вчера в ЦСКА сообщили, что Майк вместе с остальными игроками вернулся в расположение клуба.

«На сегодня клуб и игрок не пришли к согласию по условиям расторжения контракта, поэтому Майк, как и другие имеющие соглашения с ЦСКА баскетболисты, будет находиться в расположении клуба. При этом Джеймс будет тренироваться индивидуально, не подключаясь к работе с основной командой», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Позднее появилась информация, что тренерский штаб армейцев не будет включать игрока в заявку на Евролигу и Единую лигу ВТБ. Если он, конечно, задержится в команде до старта нового сезона. Сам Джеймс выступать за ЦСКА также не планирует. У игрока другие планы – возвращение в НБА. Он намерен провести встречу с руководством клуба, на которой, видимо, будет обсуждаться расторжение контракта, действительного до 2023 года. На ней, скорее всего, будет присутствовать и главный тренер москвичей – Димитрис Итудис.

Именно из-за конфликта с Итудисом Джеймс был отстранён от выступления за ЦСКА несколько месяцев назад. Впоследствии американец получил от клуба разрешение выступать в НБА и присоединился к «Бруклину». В «Нетс» он играл до конца сезона и в сумме провёл 22 матча. Однако в начале месяца стало известно, что американский клуб не стал делать Джеймсу квалификационное предложение. В итоге в НБА он получил статус неограниченно свободного агента.

Одним из вариантов для продолжения карьеры в НБА для Джеймса называют переход в «Лос-Анджелес Лейкерс». У клуба есть 12 игроков с гарантированными контрактами. До начала сезона планируется подписать ещё двоих, а одно место в составе оставить свободным. Недавно в клубе из Лос-Анджелеса просмотрели Джеймса вместе с двумя другими разыгрывающими – Айзеей Томасом и Дарреном Коллисоном.

У Томаса и Коллисона есть очевидное преимущество на фоне Джеймса – внушительный опыт выступления в НБА. Коллисон – персонаж, мягко говоря, неоднозначный. В последний раз он выходил на площадку два года назад, после чего внезапно завершил карьеру, чтобы посвятить себя религиозной деятельности. В прошлом году уже ходили слухи о его возвращении в НБА. Но сам игрок заявил, что вера ему важнее и играть в баскетбол он уже не планирует. Так что в его подписание верится слабо. Томас же пропустил почти весь прошлый сезон, отыграв всего 10 дней за «Пеликанс». Несмотря ни на что, он всё ещё просит дать ему ещё один шанс в лиге и регулярно напоминает об этом в «Твиттере». Но, стоит сказать, выглядит крайне мотивированным, да и грузовик денег уже точно не просит. На днях Айзея потренировался с Леброном Джеймсом и новичком «Лейкерс» Расселлом Уэстбруком в Лос-Анджелесе.

Так или иначе, в обновлённом составе «Лейкерс» Джеймс, Томас и Коллисон не смогут претендовать на достаточное количество игрового времени. И для Майка это проблема. Но всё же лучше, чем пропустить целый сезон, оставаясь вне заявки в ЦСКА. Даже получая при этом солидную зарплату. Шансы на возвращение Джеймса в московскую команду нулевые, хотя армейцам по-прежнему нужен качественный разыгрывающий.

После того, как от подписания Кевина Пангоса отказался «Мемфис», ожидалось, что канадец перейдёт именно в ЦСКА. Но накануне стало известно об интересе со стороны «Кливленда». Стопроцентных гарантий, что Пангос получит контракт в НБА, по-прежнему нет. Однако переезд в США остаётся приоритетной целью игрока.

Ситуация с Джеймсом остаётся напряжённой. Выплачивать ему неустойку в размере $ 5 млн ЦСКА явно не хочет. Но и продолжать удерживать его в Москве без задействования в матчах – не лучший вариант. Как выйти из этой ситуации, армейцы, видимо, тоже пока не придумали. Хотя времени остаётся всё меньше с каждым днём. Вероятно, ситуация получит своё развитие после предстоящей встречи Майка с руководством. Но уже сейчас в ЦСКА вполне чётко дали понять, что возвращать в команду Джеймса не намерены.