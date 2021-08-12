Лучший бомбардир Европы в сильнейшем клубе России. Швед делает ЦСКА несокрушимой командой?

Защитник Алексей Швед подписал с ЦСКА контракт по схеме «1+1». О переходе сообщалось уже давно, ещё до Олимпиады в Токио. Официальной объявление сделки состоялось только сейчас, когда Швед стал свободным агентом после истечения контракта с «Химками».

Швед выступал за «Химки» с 2015 года. Продолжал бы делать это и дальше, если бы не известная всем любителям баскетбола печальная ситуация. Подмосковный клуб пропустит следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.

За время в «Химках» Швед зарекомендовал себя в качестве одного из лучших баскетболистов Европы.



«На постамериканском этапе своей карьеры Алексей является лидером Евролиги по среднему количеству набранных очков (20,3), он дважды (2018, 2021) получал приз имени Альфонсо Форда как лучший снайпер турнира. Минувший сезон Алексей завершил в качестве лидера Евролиги по результативности (19,8), передачам (7,7), количеству трёхочковых попаданий (3,1) и игровому времени (32,5), а также вторым по рейтингу полезности (19,7) и седьмым по перехватам (1,3). В Единой лиге ВТБ его основные показатели ещё выше – 23,3 очка и 8,0 передачи, первое и второе место в турнире соответственно», — красноречивая краткая характеристика достижений Шведа от официального сайта ЦСКА.



Швед с перерывами выступал за ЦСКА с 2005 по 2012 годы. Он является 4-кратным чемпионом России и победителем Евролиги в составе армейцев (2008). В 2012-м уехал за океан, будучи уже полноценным игроком ротации как ЦСКА, так и сборной России, бронзовым призером Олимпийских игр (победа над Аргентиной в игре за третье место Игр в Лондоне стала возможна благодаря хладнокровному попаданию Алексея). В НБА Швед выступал в составе «Миннесоты Тимбервулвз», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс», суммарно провел 182 матча (7,4 очка, 2,0 подбора, 2,5 передачи, 18,0 минуты). Далее был вышеупомянутый период в «Химках».

И вот сейчас возвращение в ЦСКА. В какой-то мере логично, что лучший российский игрок перешёл в сильнейший клуб страны. Однако в отношении этого трансфера есть много скептицизма. Не все уверены в том, что Швед нужен ЦСКА и поможет команде.

Основные придирки к Шведу следующие — он слишком большой индивидуалист, не думает о командной игре, ничего не выиграл за время в «Химках». Да, в «Химках» Швед действительно брал огромную нагрузку в нападении, совершал много бросков. Было бы странно наблюдать иную картину. Алексей — лучший скорер в европейском баскетболе. «Химки» очень достойно выступали в последние 6 лет, но до статуса гранда вроде ЦСКА или «Реала» не дотягивали как по финансовым возможностям, так и по качеству состава. Швед — безальтернативная первая опция команды. Закономерно, что он брал на себя много обязанностей в атаке. Были и поспешные плохие броски, неправильные решения, потери. Это неизбежная участь для абсолютного лидера команды. Можно посмотреть на НБА. Джеймс Харден времён «Хьюстон Рокетс», Расселл Уэстбрук после ухода Кевина Дюранта из «Оклахома-Сити Тандер», Лука Дончич в нынешнем «Далласе». Они делают буквально всё в нападении. Просто это лучший вариант для команды.

Швед — эгоист? Статус лучшего ассистента Евролиги в прошлом сезоне разбивает это утверждение. Сделал это в команде, которая стала последней в регулярном чемпионате, что вдвойне сложно. Алексей часто «решает» сам, но никогда не станет игнорировать партнёра в открытой позиции для броска.

Швед ничего не выиграл в «Химках»? Хочется задать встречный вопрос. А кто что-то выиграл из российских клубов (и не только российских) за этот период? В Единой лиге ВТБ гегемония ЦСКА беспрерывна. «Химки» регулярно выходили в финал внутреннего чемпионата и получали право играть в Евролиге. Это можно отнести к успеху. Евролигу с 2015 года выигрывали «Реал» (дважды), ЦСКА (дважды), «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» — все клубы-акционеры с постоянными лицензиями. Да, один раз подмосковный клуб выступал в Еврокубке и не выиграл его, уступив «Валенсии». Локальная неудача, которую удалось исправить попаданием в финал Единой лиги. К тому же, Алексей настолько выделялся на фоне остальных в Еврокубке, что ему всё равно дали награду MVP турнира. Хотя обычно её получает представитель команды-победителя.

Со Шведом связаны самые яркие страницы в истории «Химок», а именно выход в плей-офф Евролиги-2018 и статус второй силы после ЦСКА в российском баскетболе во второй половине прошлого десятилетия. Без Шведа «Химки» точно не были бы лучше и не показывали бы столь качественный результат. А сборная России не стала бы четвёртой на Евробаскете-2017.

Алексея часто сравнивают с Майком Джеймсом, который всё ещё висит в платёжной ведомости ЦСКА. Скандальный американец под руководством главного тренера Димитриса Итудиса в армейском клубе играть не будет, вопрос с его действующим контрактом придётся решать в ближайшее время. В игровом плане некоторые сходства между Шведом и Джеймсом действительно есть. Оба являются лидерами по характеру, доминирующими скорерами. Хотя как плеймейкер Швед посильнее. Однако самое главное — различие между американцем и россиянином за пределами площадки.

У Алексея нет тараканов в голове. Швед высоко ценит себя, но невозможно представить ситуацию, при которой он просто уйдёт с площадки по ходу матча и будет творить то, что делал Джеймс в прошлом сезоне. Алексея никогда не отстраняли от матчей за какие-то странные выходки, с американцем случалось это трижды и завершилось полным изгнанием из команды. Майк — талантливый баскетболист, но человек «на своей волне». Критическое мышление у него если не полностью отсутствует, то как минимум слабо развито. Швёд чётко понимает, где он находится и чего хочет. Алексей стремился продолжить карьеру в России. Предпочтительно в Москве, где у него семья, друзья и ресторанный бизнес.

В ЦСКА Швед идёт с четким пониманием необходимости перестроиться и адаптироваться к новым условиям. Он будет выделяться в нападении, но вряд ли до такой степени, как в «Химках». Это естественно, учитывая подбор исполнителей в армейском клубе. При этом не стоит забывать про превосходный плеймейкинг. Партнёры по ЦСКА выиграют от навыков паса Шведа.

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин и главный тренер Димитрис Итудис детально высказались о переходе Шведа. Это не какой-то спонтанный необдуманный ход. С игроком велись предварительные переговоры, все стороны понимают, что от них требуется и нацелены на продуктивное сотрудничество. Простой факт: лучший бомбардир Европы в сильнейшем клубе России. Швед делает ЦСКА несокрушимой командой? Не исключено. Следующий сезон Евролиги обещает быть очень интересным, в том числе благодаря переходу Алексея Шведа в ЦСКА.