С приходом Пистиолиса ЦСКА сминал всех соперников, но в новом сезоне могут быть проблемы

Сразу после назначения Андреаса Пистиолиса на пост главного тренера ЦСКА президент команды Андрей Ватутин в качестве задачи на сезон скромно обозначил выход в полуфинал Единой лиги, подчеркнув, что мыслить нужно поэтапно, и про титулы, разумеется, армейцы забывать не станут. Приглашение греческого специалиста в итоге сработало на все сто и оправдалось в полной мере. С приходом Андреаса красно-синие, проводившие важнейший отрезок чемпионата, выиграли 11 матчей и уступили только в трёх. Но главное — вернули себе титул в Единой лиге.

Разница в игре армейцев с назначением Пистиолиса оказалась действительно существенной. Уверенные победы под его руководством были одержаны более чем в половине выигранных матчей, шансы на клатчи в которых для соперников ЦСКА просто не оставлял. Новый главный тренер московской команды первым делом, по его же словам, взялся за ментальный настрой своих подопечных и добился куда большей агрессии при игре в защите.

Для соперников армейцев это, как оказалось, стало неожиданностью, противопоставить которой не получилось особо ничего. Лучше всех справился Хавьер Паскуаль, чей «Зенит» забрал два матча в полуфинальной серии с москвичами. У УНИКСа Велимира Перасовича получилось взять лишь игру в финале. А «Енисей» под руководством Йовицы Арсича и вовсе в четвертьфинале проиграл всухую.

Но будет ли всё так же радужно для ЦСКА в сезоне-2024/2025? Ждать осталось не так чтобы очень много, но, очевидно, сложностей у Пистиолиса в следующем розыгрыше чемпионата может быть куда больше. Соперники тактику греческого тренера разберут, детально изучат опыт работы на прошлом месте — в «Галатасарае», где он трудился с марта 2022 года. В Турции Андреасу поначалу сопутствовал успех. В первый год под его руководством команда дошла до полуфинала в чемпионате страны, а руководство, оценив работу специалиста, предложило ему новый контракт, причём сразу на три года.

Андреас Пистиолис, 2022 год Фото: Nir Keidar/Getty Images

Однако тренер покинул стамбульский клуб уже в мае 2023-го. «Галатасарай» закончил борьбу на стадии топ-16 Лиги чемпионов и после 27 туров прочно засел на 12-м месте в национальной лиге, рискуя пропустить плей-офф. По какой-то причине дела у Пистиолиса перестали идти гладко. Как так вышло, а главное почему, и станут изучать аналитики прямых конкурентов армейцев. «Галатасарай», кстати, после увольнения Андреаса в плей-офф всё-таки пробился, но уступил в первом же раунде. У Пистиолиса есть большой опыт работы в качестве ассистента главного тренера, а возглавлял команду он впервые как раз в Турции.

И, надо признать, со вторым сезоном «Галатасарай» не справился. ЦСКА, в отличие от турок, в еврокубках не выступает, и в этом отношении Андреасу на новом месте может быть проще. Однако уровень клубов Единой лиги всё же сильнее турецких. При этом не стоит забывать, что три тренера основных конкурентов ЦСКА за медали работают в Единой лиге уже давно и досконально знают её реалии. Велимир Перасович трудится в России с 2021 года, Александр Секулич — с 2022-го, а Хавьер Паскуаль — так и вовсе с 2020-го. Да, Пистиолис почти восемь лет проработал под руководством Димитриса Итудиса в ЦСКА и даже несколько раз возглавлял команду. Но всё же разница между ролью помощника и самим главным тренером велика.

Существует ещё ряд важных нюансов, от которых будет зависеть успех или неуспех в новом сезоне. Работа на сборах, трансферная кампания (в том числе и соперников), взаимоотношение с игроками и особенно с лидерами, командная химия, анализ неудачи в «Галатасарае» на второй год. Всё это Пистиолис прекрасно понимает, но от того, как он с этим справится, будет зависеть продуктивность его второго и полноценного сезона в московском клубе. При этом тот факт, что, пребывая без работы с мая 2023 года, он с лёгкостью включился в тренерскую деятельность в ЦСКА, завоевав с командой титул, показывает, что специалист не только не боится новых вызовов, но и хватку не потерял. И это уже означает, что фанаты армейцев вправе ожидать повторения триумфа.