«Бостон» выиграл у «Чикаго» третий матч в серии

«Бостон Селтикс» на выезде одержал победу над «Чикаго Буллз» со счётом 104:87 в третьем матче серии первого раунда плей-офф. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Бостона».

«Селтикс» к началу 2-й четверти оторвались на 20 очков, однако уже в начале следующего периода «Чикаго» сократил отставание до минимального. Тем не менее, перехватить лидерство «Буллз» не смогли, и «Бостон» вскоре вновь оторвался от соперника.

В этом поединке по 18 очков записали на свой счёт центровой «Бостона» Эл Хорфорд и защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд.

Четвёртая игра серии пройдёт на площадке «Буллз» 24 апреля, начало — в 01:30 мск.