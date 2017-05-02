«Олимпиакос» обыграл «Анадолу Эфес» и вышел в «Финал четырёх»

Пирейский «Олимпиакос» стал последним участником «Финала четырёх» Евролиги. Греческий клуб победил в пятом матче четвертьфинальной серии «Анадолу Эфес», таким образом квалифицировавшись в решающую стадию турнира.

После первой половины встречи «Олимпиакос» уступал гостям 4 очка, однако уже в третьей четверти сумел не только отыграться, но и выйти вперёд на 5 очков.

В заключительном игровом отрезке хозяева сохранили хладнокровие и довели матч до победы – 87:78.

Лучшим в составе победителей стал Василис Спаунилс, набравший 22 очка. В составе «Анадолу Эфес» 11 очков в активе Османа Джеди, дабл-дабл оформил Тайлер Ханикатт (10 очков + 10 подборов).