Родионов: в дуэли с «Зенитом» на кону судьба Ивановича и многих игроков «Химок»

Главный тренер «Автодора» Владимир Родионов считает, что результат полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Химками» окажет большое влияние на будущее подмосковного клуба.

«Если ЦСКА выйдет в финал, то «Зенит» и «Химки» разыграют между собой вторую путёвку в Евролигу. На кону встречи – судьба не только тренера подмосковного клуба Душко Ивановича, но и практически всех баскетболистов «Химок». Если Алексей Швед и компания второй год подряд останутся без Евролиги, клуб ждут серьёзные изменения. В то же время задача попасть в главный клубный баскетбольный турнир Европы стоит и перед «Зенитом», поэтому все матчи серии будут очень захватывающими», – цитируют Родионова «Известия».