Главный тренер «Барселоны» прояснил трансферные планы команды

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс рассказал о планах по усилению команды. Литовский специалист не исключил, что в ростере появятся новобранцы. Вместе с тем он подчеркнул, что срочной необходимости в усилении нет.

«Не беспокоюсь о составе команды. Работаем с теми, кто у нас есть, и у нас получается. Да, не исключаю возможности новых подписаний, но мы не ищем кого-то в срочном порядке. Игроки должны работать на максимуме, и я хочу сделать всё, что в моих силах», — приводит слова Ясикявичюса Eurohoops.

Напомним, в межсезонье «Барселона» совершила один из самых громких трансферов среди клубов Евролиги. Контракт с командой из Каталонии подписал разыгрывающий защитник сборной Греции Ник Калатес.