Гомельский: мне «Лейкерс» несимпатичны со времён ухода Шакила О'Нила

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о финалисте плей-офф НБА — команде «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Мне этот клуб несимпатичен со времён ухода Шакила. Однако тренер Фогель мне очень нравится — по методикам работы и быстрому реагированию на ситуации на площадке. В первом матче с „Майами“ при „-13“ Фогель произвёл ряд замен, которые, с одной стороны, были плановыми, с другой стороны, состоялись раньше, чем обычно. И игроки резерва „Лейкерс“ проявили себя с наилучшей стороны.



Именно они отыграли отставание, вывели „Лейкерс“ вперед ещё к концу первой четверти. А вот визави Фогеля — Споэльстра этот момент проспал, не отреагировал должным образом и упустил инициативу. Что мне лично не понравилось — это момент нанесения травмы Адебайо. Мне показалось, что игрок „Лейкерс“ умышленно дернул Адебайо за руку, которая была травмирована в пятой игре против „Бостона“. Но не это было причиной поражения „Хит“, а поздняя реакция тренера. То есть план „А“ у „Майами“ работал, а план „Б“ у Споэльстры оказался неэффективным.



В результате разгромное поражение, которое может значительно снизить уверенность в своих силах особенно у молодых игроков „Хит“ — Хирроу, Робинсона, Нанна. Я считаю, что вторая игра серии будет определяющая. Выиграет „Лейкерс“ — серия может закончиться в четырёх играх, победит „Майами“ — будет напряжённая борьба, возможно, до 7-го матча», — написал Гомельский на своём сайте.