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Джеймс Харден выбрал два новых клуба для продолжения карьеры

Джеймс Харден выбрал два новых клуба для продолжения карьеры
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден расширил список команд, в которые он хотел бы перейти в это межсезонье, включив в него «Милуоки Бакс» и «Майами Хит», сообщает The Athletic.

Ранее Харден также называл «Бруклин Нетс» и «Филадельфию Сиксерс» в качестве предпочтительных клубов для продолжения карьеры. Сделка с «Милуоки» и «Майами» является трудной для осуществления, поскольку клубам придётся отказаться от своих звёзд. С другими командами НБА «Хьюстон» пока не смог договориться.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.

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