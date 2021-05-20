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Стефен Карри отреагировал на невероятный победный бросок Леброна через него

Стефен Карри отреагировал на невероятный победный бросок Леброна через него
Алексей Фалько
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стеф Карри поделился мнением о победном трёхочковом броске форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче плей-ин НБА.

«Великие игроки совершают великие броски», – приводит слова Карри «Твиттер» Bleacher Reort.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Джеймс при счете 100:100 забросил на исходе владения за 58,2 секунды до финальной сирены, несмотря на сопротивление Карри. После этого попадания счёт на табло не менялся до финальной сирены. 36-летний Джеймс в матче с «Голден Стэйт» оформил трипл-дабл, записав себе в актив 22 очка, 11 подборов и 10 передач, на счету Карри 37 очков.

«Лейкерс» благодаря победе над «Уорриорз» вышли в плей-офф на «Финикс Санз». «Голден Стэйт» сыграет за право выступить в матчах на выбывание с «Мемфис Гриззлис». Победитель этой пары в первом раунде встретится с «Ютой Джаз».

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