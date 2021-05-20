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Леброн Джеймс высказался о победном броске через Карри, который вывел «Лейкерс» в плей-офф

Леброн Джеймс высказался о победном броске через Карри, который вывел «Лейкерс» в плей-офф
Алексей Фалько
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о сложности совершённого победного броска в матче плей-ин НБА с «Голден Стэйт Уоррриорз». Джеймс реализовал дальнюю попытку через лидера соперников Стефена Карри после попадания ему в глаз пальца Дрэймонда Грина за 2 минуты до сирены во время прохода под кольцо.

«После попадания пальца в мой глаз я видел три кольца. Бросал в то, что посередине. Все сложилось, мяч зашёл. Мне уже попадали по глазу раньше. Будет болеть сегодня вечером и завтра, зато мы одержали важную победу», – приводит слова Джеймса ESPN.

«Лейкерс» благодаря победе над «Уорриорз» вышли в плей-офф на «Финикс Санз». «Голден Стэйт» сыграет за право выступить в матчах на выбывание с «Мемфис Гриззлис». Победитель этой пары в первом раунде встретится с «Ютой Джаз».

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