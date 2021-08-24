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«Бостон» выдал новоприобретённому игроку контракт на $ 12,5 млн

«Бостон» выдал новоприобретённому игроку контракт на $ 12,5 млн
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«Бостон Селтикс» на один год продлил контракт с атакующим защитником Джошем Ричардсоном, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

«Бостон» сохранил баскетболиста до 2023 года. За два следующих сезона Ричардсон в сумме получит 24 миллионов долларов — 11,6 млн по опции игрока на сезон-2021/2022, а также 12,5 млн по продлению. Ричардсон стал игроком «Селтикс» в межсезонье в результате обмена с «Даллас Маверикс» на центрового Мозеса Брауна.

В прошлом сезоне Ричардсон набирал в среднем 12,1 очка, 3,3 подбора, 2,6 передачи и 1,0 перехвата за 30,3 минуты на площадке при точности 42,7% бросков с игры и 33% из-за дуги. Джош провёл 59 матчей, в 56 из них выходил в стартовом составе.

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