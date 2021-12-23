Шакил О'Нил рассказал, как потратил $ 600 тыс. в день из-за Майка Тайсона

Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил рассказал, как однажды потратил $ 600 тыс. из-за Майка Тайсона.
«Однажды мы с Майком Тайсоном были в предщставительстве „Роллс-Ройс“ и Тайсон купил себе три автомобиля. Я не собирался покупать три машины, но и не хотел, чтобы он превзошёл меня. В итоге я купило два. Шестьсот тысяч долларов пошли насмарку. У сделал это, но меня остановил Лестер, сказав, что мне стоит прекратить», — рассказал Шакил О'Нил в интервью на YouTube-канале Уилла Эванса.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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