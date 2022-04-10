Инсайдер: Бен Симмонс может вернуться к первому раунду плей-офф

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях сообщил о том, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс может полностью восстановиться к первому раунду плей-офф.

Игрок увеличивает свою рабочую нагрузку. Если всё пойдёт по плану и он продолжит укреплять ноги и спину, то сможет справиться со своими проблемами к началу плей-офф.

«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.