«Уралмаш» в напряжённой концовке переиграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и красноярский «Енисей». Встреча проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге и закончилась победой «Уралмаша» со счётом 76:73.

На протяжении всей игры на площадке шла упорная борьба. «Енисею» несколько раз удавалось оторваться от соперника на восемь очков, но хозяева каждый раз приближались в счёте. В заключительном отрезке игры игроки «Уралмаша» действовали чуть удачнее и смогли вырвать победу в напряжённой концовке.

Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Тайрелл Нэльсон, на счету которого 17 очков, пять подборов и три передачи.

«Уралмаш» одержал семь побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев шесть поражений. На счету «Енисея» восемь побед и пять поражений.