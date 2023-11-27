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«Уралмаш» в напряжённой концовке переиграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

«Уралмаш» в напряжённой концовке переиграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и красноярский «Енисей». Встреча проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге и закончилась победой «Уралмаша» со счётом 76:73.

На протяжении всей игры на площадке шла упорная борьба. «Енисею» несколько раз удавалось оторваться от соперника на восемь очков, но хозяева каждый раз приближались в счёте. В заключительном отрезке игры игроки «Уралмаша» действовали чуть удачнее и смогли вырвать победу в напряжённой концовке.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Тайрелл Нэльсон, на счету которого 17 очков, пять подборов и три передачи.

«Уралмаш» одержал семь побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев шесть поражений. На счету «Енисея» восемь побед и пять поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
76 : 73
Енисей
Красноярский край
Уралмаш: Глазунов, Пынько, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэвелс, Нэльсон, Прощенко, Захаров
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратан-Мэйз, Балашов, Белянков, Сонько, Шлегель, Долинин, Загретдинов
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