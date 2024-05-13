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«Индиана» обыграла «Никс» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА

Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 121:89.

Самым результативным в составе победителей стал Тайрис Халибёртон, который записал в свой актив 20 очков.

Лучшей результативностью в составе «Никс» отличился Алек Бёркс, набрав 20 очков.

Таким образом, «Индиана» сравняла счёт в серии – 2-2. Следующий матч между командами состоится 15 мая, начало -03:00 мск.

Напомним, в предыдущем раунде «Индиана» обыграла «Милуоки Бакс», а «Никс» одержали победу в серии с «Филадельфией Сиксерс».

В регулярном чемпионате «Индиана» заняла шестое место Восточной конференции, а «Никс» финишировали вторыми.