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Индиана Пэйсерс – Нью-Йорк Никс, результат матча 12 мая 2024, счет 121:89, плей-офф НБА сезона-2023-2024

«Индиана» обыграла «Никс» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 121:89.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 89
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 20, Макконнелл - 15, Топпин - 14, Сиакам - 14, Тёрнер - 13, Джексон - 10, Нембард - 9, Несмит - 8, Смит - 7, Шиппард - 6, Уокер - 5, Браун, Джонсон, Макдермотт
Нью-Йорк Никс: Бёркс - 20, Брансон - 18, Макбрайд - 16, Ачиува - 8, Дивинченцо - 7, Джеффрис - 5, Симс - 4, Хартенштайн - 4, Милтон - 3, Харт - 2, Дьяките - 2, Ануноби

Самым результативным в составе победителей стал Тайрис Халибёртон, который записал в свой актив 20 очков.
Лучшей результативностью в составе «Никс» отличился Алек Бёркс, набрав 20 очков.

Таким образом, «Индиана» сравняла счёт в серии – 2-2. Следующий матч между командами состоится 15 мая, начало -03:00 мск.

Напомним, в предыдущем раунде «Индиана» обыграла «Милуоки Бакс», а «Никс» одержали победу в серии с «Филадельфией Сиксерс».

В регулярном чемпионате «Индиана» заняла шестое место Восточной конференции, а «Никс» финишировали вторыми.

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