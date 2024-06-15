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Тейтум рассказал, что «Бостону» нужно сделать для победы в следующем матче

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, что команде необходимо сделать, чтобы одержать победу в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Следующая встреча состоится 17 июня.

«Нам нужно становиться лучше. И мы будем это делать. Мы будем лучше», — приводит слова Тейтума, сказанные во время пресс-конференции, Clutch Points.

Сегодня, 15 июня, в Далласе состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс».

Хозяева одержали победу со счётом 122:84 и сократили отставание в серии (1-3). Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, который набрал 15 очков, совершил пять подборов и отдал три передачи.

Напомним, «Бостон Селтикс» прервал свою победную серию из 35 дней. Команда под руководством Джо Маззуллы проиграла впервые за 10 матчей.