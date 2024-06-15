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«Мы будем верить в себя до конца». Дончич — о настрое команды после победы над «Бостоном»

«Мы будем верить в себя до конца». Дончич — о настрое команды после победы над «Бостоном»
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Известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич оптимистично настроен после победы команды в четвёртой игре с «Бостон Селтикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Победа ничего не меняет. Послушайте, как я уже говорил ранее, побеждает та команда, которая первая одержит четыре победы. Мы будем верить в себя до самого конца. Нам просто нужно дальше работать. У меня крепкая вера в нашу команду, мы способны победить», — сказал Дончич на пресс-конференции после игры.

Напомним, четвёртый матч между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоялся сегодня, 15 июня. Победу со счётом 122:84 одержал «Даллас». Пятая встреча между командами состоится 18 июня.

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