Кайри Ирвинг: я горжусь Джейсоном Киддом за то, что он встал на защиту Луки

Известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поддержал главного тренера команды Джейсона Кидда. Ранее Кидд выступил в защиту Луки Дончича, которого многие эксперты и аналитики критиковали за игру в финальной серии НБА.

«Наша сегодняшняя победа показывает, насколько важно иметь в раздевалке качественного лидера, тренера, того, кто прошёл через это и может разобраться в ситуации. Это должен быть тот, кто готов пожертвовать собой и взять вину на себя, чтобы защитить команду и сосредоточиться на достижении целей. Нам нельзя отвлекаться на несправедливую критику. Некоторые комментарии могут быть справедливыми, но если вы не выходите на площадку с нами, то нам трудно понять вашу точку зрения. Поэтому для нас главное поддерживать друг друга.

Наш главный тренер также столкнулся с критикой со стороны некоторых журналистов. Но это часть его работы. Однако, если критика переходит все границы, то настоящие лидеры встают на защиту игроков своей команды. Это продемонстрировал Джей Кидд, я горжусь им за то, что он встал на защиту Луки.

Лука будет совершать ошибки, поэтому у нас было схожее состояние. Я не собирался подходить к нему и просто говорить, что это всё его вина. У нас в раздевалке так не принято. Мы благодарны ему за то, что он делает, но я хочу покончить с этими вредными привычками», — сказал Ирвинг на пресс-конференции после четвёртой игры.