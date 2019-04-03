«Перуджа» — «Зенит-Казань», «Скра» — «Чивитанова». Прогнозы на Лигу чемпионов

3 апреля состоятся первые полуфинальные матчи мужской волейбольной Лиги чемпионов. Ставки на них таковы: «Перуджа» сможет одолеть «Зенит-Казань» в первой партии, а «Скра» возьмёт один сет у «Чивитановы». Почему так? Сейчас объясню.

Прогноз матча «Перуджа» — «Зенит-Казань» (03.04.2019)

Нас ждёт настоящее пиршество волейбола, сдобренное пикантным соусом под названием “Вильфредо Леон против своей бывшей команды”. И здесь можно при желании отыскать кучу интриг.



И те, и другие на минувшей неделе начали свой плей-офф. «Зенит-Казань» обыграл «Урал», «Перуджа» победила «Монцу». Оба матча завершились со счётом 3:0, команды хорошо размялись перед очным противостоянием. Соперники просто отбывали номер, реальной борьбы в этих поединках не получилось.

Если посмотреть на выступление команд в Лиге чемпионов, то казанцы лучше сыграли на групповой стадии. В первом раунде плей-офф и у тех, и у других были проблемы, но «Перуджа» с ними справилась лучше. После тяжёлой победы во Франции над «Шомоном» дома итальянцы легко выиграли. «Зенит-Казань» был в шаге от вылета, но диагональный «Гданьска» Мачей Музай трижды не реализовал матчболы поляков.



Сразу расставим точки над i: казанцы в этой паре не фавориты. По крайней мере в первом матче. И букмекеры с этим согласны. На победу «Перуджи» эксперты предлагают коэффициент 1,65, на успех российского клуба — 2,25. Фактор Леона делает своё дело.



Если сравнивать составы, то здесь расклад даже в пользу зенитовцев. Вынося за скобки кубинского поляка, конечно. Все казанцы здоровы, потрясающую форму набрал либеро Алексей Вербов. У «Перуджи» вряд ли сыграет доигровщик Александр Бергер, но к его отсутствию все уже успели привыкнуть.



В очных встречах преимущество за Казанью, но обращать на них внимание не советую. К примеру, в прошлом полуфинале Лиги чемпионов «Зенит-Казань» выиграл 3:0, но тогда Леон играл за российский клуб.



Сейчас ситуация поменялась. Все ждут, что Леон уничтожит своей мощью бывших партнёров. Но сейчас психологически тяжелее будет уже «Перудже». От неё ждут победы и только победы. Российский клуб в случае проигрыша никто не осудит.

Ставки на матч «Перуджа» — «Зенит-Казань»

Кто победит в серии? Вопрос открыт, но в первом матче логичнее ставить на хозяев. Казанцев устроят и два выигранных сета. Они дадут превосходство перед игрой дома.



И всё же, на мой взгляд, есть более надёжный вариант. В этом сезоне «Зенит-Казань» зачастую долго входит в игру, команда часто проигрывает первый сет, но затем набирает обороты. Этим тоже можно воспользоваться. Тем более что итальянцы наверняка сразу же постараются придушить гостей атмосферой в зале и мощнейшей подачей.



Ставка: победа «Перуджи» в первом сете за 1.74.

Прогноз матча «Скра» — «Чивитанова» (03.04.2019)

И те, и другие уже успели начать плей-офф, и не сказать, что здорово. «Скра» и вовсе уже успела вылететь из борьбы за медали. Команда проиграла серию «Ястшембски» в двух матчах и не попала в плей-офф.



«Чивитанова» же на своей площадке едва не проиграла «Вероне». Причём команда Фердинандо Де Джорджи вела 2:0 и 14:9 в третьем сете, но доигралась до тай-брейка. Тут уже у гостей был матчбол и «доигровка». Но победа всё же досталась «Чивитанове».



Конечно, итальянцы — явные фавориты в паре. На их победу аналитики букмекерских компаний предлагают коэффициент 1,2. На победу «Скры» можно сделать ставку за 4,8.

У поляков сезон объективно не складывается. Провал в чемпионате Польши, очень много травм, не молодеет лидер команды Мариуш Влажлы. С другой стороны, Лига чемпионов — отличный шанс реабилитироваться перед поклонниками. Кстати, эти игры могут стать последними во главе «Скры» для Роберто Пьяццы. Он покинет клуб по окончании сезона.



В составе поляков все здоровы, но Мариуш Влажлы и Артур Шальпук не в лучшей форме. После травмы и Давид Филь, но кубинец практически не выходит на площадку.



«Чивитанова» провалила первую часть сезона. В отставку отправили Джампаоло Медеи, на его место пришёл Де Джорджи. При нём результаты стали получше, но проблемы всё равно остаются. Главная беда: звёзд в команде много, а вот таскать рояль никто не хочет. Потерь в составе нет.

Ставки на матч «Скра» — «Чивитанова»

Итальянцы — фавориты, но они играли свой матч более чем на сутки позже. Добавьте к этому напряжённый поединок из пяти сетов и перелёт в Польшу. Не стоит забывать и о том, что «Скра» проведёт этот матч на «Атлас арене» в Лодзи, где аудитория будет весьма велика. И зрители станут гнать любимцев вперёд. Так что я здесь рассматриваю фору по сетам (+2,5) на польский коллектив. Коэффициент — 1.61.



Ставка: фора «Скры» по сетам (+2,5) за 1,61.

Играешь сам? Поделись опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.