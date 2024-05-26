«Даллас» — «Миннесота»: прогноз на третий матч серии НБА

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на третий матч серии плей-офф НБА «Даллас» — «Миннесота».

Ставка: победа «Далласа» с форой (-3.5) за 1.93.

Наставник «Маверикс» Джейсон Кидд внимательно изучил схему и принципы позиционного нападения «Тимбервулвз» и принял меры. В первом же матче, который прошёл в Миннеаполисе, его подопечные создали высокую плотность под кольцом и позволили сопернику атаковать из-за трёхочковой линии.

«Тимбервулвз» совершили 49 дальних бросков, из которых реализовали 18, а вот со средней дистанции – всего 40 (20 точных). В свою очередь, Лука Дончич и Кайри Ирвинг атаковали с высоким процентом реализации и принесли «Маверикс» победу со счётом 108:105.

Во втором матче серии ситуация изменилась. Энтони Эдвардс, Карл-Энтони Таунс и Руди Гобер старались больше бросать со средней дистанции, но плотная опека со стороны «Маверикс» снизила эффективность. Дальних попыток стало заметно меньше (31), но это не сказалось на результате. Лука Дончич поставил точку во втором матче серии трёхочковым броском, который принёс победу «Далласу» со счётом 109:108. Словенца после размена остался опекать один из лучших мастеров обороны лиги Руди Гобер, но и ему не удалось помешать защитнику «Маверикс» отправить мяч в кольцо.

В целом серия идёт без явного преимущества одной из команд, а на результат влияют мельчайшие детали, которые пока «Маверикс» используют лучше. А вот «Миннесота» оказалась ментально не готова к статусу фаворита, отдав инициативу сопернику.

«Лесные волки» разочаровали, поскольку слишком много ошибок допустили в решающие отрезки матчей и теперь проигрывают в серии 0-2. Энтони Эдвардс растворился под плотной опекой, а сам не сумел сдержать Кайри Ирвинга. Лука Дончич невероятно мотивирован, у него идёт бросок, и дома словенец выложится по максимуму. Мы предполагаем, что «Даллас» выиграет с форой (-3.5) за 1.93.