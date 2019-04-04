В России закроют букмекерские конторы. Но только в отдельных регионах и на земле

В ряде регионов России букмекеры не смогут принимать ставки в букмекерских клубах. Уже собираете чемоданы для переезда? Не торопитесь. Возможно, вы даже не ощутите на себе этот запрет.

Что произошло

2 апреля 2019 года в силу вступило Постановление Правительства России «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах». Согласно этому документу, букмекеры могут работать на территории только тех субъектов федерации, чьи региональные законы это разрешают.



До 1 июля 2007 года власти регионов могли издать закон о запрете игорной деятельности на своей территории. Некоторые регионы так и поступили. Но почти 12 лет несоблюдение подобных предписаний букмекерскими конторами не считалось лицензионным нарушением, если адрес клуба в соответствующем регионе содержался в лицензии БК. Теперь — считается.



Букмекерам придется закрыть пункты приема ставок (ППС) на территориях, где действует запрет. На переоформление лицензии, то есть вычеркивание из нее таких адресов, власти отвели конторам два месяца — до 2 июня 2019 года. Впрочем, регионы вправе отменить давний запрет.

Где в России букмекеры под запретом

Букмекеры и тотализаторы больше не смогут работать в девяти регионах. Это Иркутская, Калужская, Рязанская, Тамбовская, Вологодская области, республики Ингушетия, Тыва, Чувашия и Чукотский автономный округ. Если вы живете в одном из этих регионов и делаете ставки в букмекерских клубах, совсем скоро вы можете лишиться этого удовольствия.



Кстати, незадолго до вступления Постановления в силу в двух регионах России запрет на букмекерскую деятельность отменили. В Брянской области и Дагестане букмекеры точно продолжат свою работу.

Могут ли букмекеры не соблюдать запрет?

Нет. Если через два месяца в лицензии букмекера останутся адреса ППС в регионах, где деятельность контор запрещена, у компании возникнут проблемы. Вплоть до аннулирования лицензии. Поэтому никто не пойдет на такие нарушения. Компании лишатся некоторой части доходов, придется сократить работников в пунктах приема ставок, но это не повод нарушать закон.

К чему приведет запрет?

Букмекеры закроют ППС в классическом виде в некоторых регионах. Но этот запрет может привести к появлению новых решений на рынке. По мнению эксперта беттинг-рынка Дмитрия Малкова, вместо классических ППС букмекерские компании могут открыть пункты интерактивных ставок.



«Практически во всех ППС сейчас стоят ставкоматы, то есть люди делают ставки на сайте. Букмекеры вполне могут сделать так: убрать полностью наличный расчет, поставить банковский терминал, и все: никаких нарушений в этом не будет, все полностью законно», — подчеркнул специалист.



Малков также добавил, что подобные идеи давно существуют, но раньше букмекеры не хотели идти против государственных идей.



«Вместо того, чтобы заставить соблюдать все драконовские требования по лицензированию, государство просто развязало руки букмекерам», — подчеркнул эксперт.



Глава подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам, член совета Первой СРО Николай Оганезов отметил, что запрет станет стимулом для резкого перехода игроков в онлайн сегмент.



«При нынешнем тренде сокращения количества ППС это Постановление будет еще одной причиной для отдельных операторов прекратить оперирование на земле и сконцентрироваться на онлайн-беттинге», — заявил эксперт.



Он также добавил, что запрет не сможет повлиять на букмекерский рынок. Эта мера не решит социально-общественных проблем региона, а лишь повлечет некоторые неудобства для игроков этих территорий.

«Кроме отсутствия дополнительных поступлений в бюджет регионов с действующим запретом ничего больше не будет. Рассказы о возможном улучшении криминогенной ситуации в регионе так и останутся просто рассказами», — заявил эксперт.



Николай Оганезов выразил уверенность, что операторы смогут предложить удобные и законные решения для игроков на ставках. Не исключил специалист и того, что на переходный период букмекеры захотят оставить центры идентификации игроков в регионах с запретом.

Что делать игрокам на ставках?

Для игроков букмекерских контор в регионах с действующим запретом ситуация такова: если вы хотите делать ставки в классическом ППС, вам либо придется путешествовать в другой регион, либо перестать ставить.



Есть и еще одна альтернатива — ставки в интернете. Делать интерактивные ставки у онлайн-букмекера никакие региональные законы не запрещают.



А где вы предпочитаете делать ставки — онлайн или в ППС? Расскажите о своих предпочтениях в комментариях! А если выбираете интернет-букмекера, воспользуйтесь рекомендациями нашего рейтинга букмекерских компаний.