«Динамо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 1 мая

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак».

Ставка: «Динамо» не проиграет и обе забьют за 2.10.

«Полуфинал Пути регионов Кубка России. Снова у «Спартака» дерби. Это за месяц! У «Спартака» в последнее время что ни матч — то вывеска, сейчас вот против «Динамо». Личка против Слишковича. Куча мыслей о том, как может сложиться матч, но это дерби, и оно может пройти по-своему.

Недавно команды играли между собой. 70 минут «Динамо» вело в счёте, а потом бац — Лещук, а потом дважды Соболев, и всё — победа «Спартака». При Слишковиче «Спартак»" пока не проигрывает. Да, был риск выставить такой состав на «Локомотив», но риск сработал, и новая жизнь появилась у Медины. Прикольно «Спартак» смотрелся против «Ростова» и в последнем дерби с «Локомотивом». Может быть, есть вопросы по обороне, но они пока сдержанные. Атака «Спартака» легко бежит, смотрится хорошо.

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«Динамо» на одной неделе показало себя разной командой. То в матче с «Оренбургом» должны были пропускать даже семь голов, а потом в матче с «Зенитом» играют 1:0. Какое настоящее — сказать сложно. Еще сложнее сказать, каким «Динамо» будет против «Спартака» в матче на вылет.

Мне кажется, что исполнители в атаке и в той и другой команде сильнее, чем игроки обороны. Мы вправе рассчитывать на голы, но на сей раз удача от «Динамо» не отвернётся. «Динамо» играет дома, плюс это хорошо сбалансированная и подобранная команда. Мне кажется, что в этом матче в основное время будет ничья. Но я остановлюсь на варианте «обе забьют и 1Х», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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