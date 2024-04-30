«Каролина» — «Айлендерс»: прогноз «Чемпионата» на пятый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли «Каролина» — «Айлендерс».

Ставка: победа «Каролины» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.12.

«Каролина» уже отдыхала бы и готовилась к четвертьфиналу плей-офф, если бы не Семён Варламов. Российский голкипер «Айлендерс» совершил 42 сейва в четвёртом матче серии. Команда из Нью-Йорка воодушевилась его спасениями и вырвала победу в овертайме.

Варламов повторил клубный рекорд 40-летней давности. Он вошёл в историю как второй вратарь «островитян», совершивший более 40 спасений в одном матче плей-офф НХЛ пять раз. Первым, кому покорилось это феноменальное достижение, был легендарный Билли Смит. Теперь счёт в серии 3-1 в пользу «ураганов».

Качественный — отличное слово для описания проекта «Каролины». Отменная селекционная работа и грамотный подход Рода Бриндамора — одни из ключевых факторов успеха «ураганов». С каждым годом они прогрессируют. По итогам прошлого сезона клуб дошёл до полуфинала Кубка Стэнли, в котором досадно уступил «Флориде».

В текущем плей-офф «Харрикейнз» имеют хорошие шансы пробраться дальше полуфинала. Они выиграли в основное время 19 из 28 последних матчей. Бриндамор нашёл идеальный баланс между крепостью в защите и мощностью в нападении. Поставить на победу его подопечных в предстоящем матче и тотал больше 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.12.

В семи из восьми последних очных встреч команды забрасывали на двоих не менее пяти шайб. Статистика на нашей стороне.