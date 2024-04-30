Андрей Рублёв — Таллон Грикспор: прогноз «Чемпионата» на матч турнира в Мадриде

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч турнира в Мадриде Андрей Рублёв — Таллон Грикспор.

Ставка: победа Андрея Рублёва со счётом 2:1 по сетам за 3.70.

Для россиянина этот сезон начался неплохо, но стабильность по-прежнему отсутствует. Он одержал 17 побед в 25 матчах, но выиграл турнир в Гонконге. Также стоит отметить волю к победе восьмой ракетки мира на Открытом чемпионате Австралии. Он добрался до четвертьфинала, в котором уступил Яннику Синнеру.

В Мадрид Рублёв прибыл после неудачных выступлений на турнирах в Монте-Карло и Барселоне. В обоих случаях он выбыл уже во втором круге. На «Мастерсе» проиграл Алексею Попырину (4:6, 4:6), а на АТР-500 уступил Брэндону Накашиме (4:6, 6:7). Всё это не вселяет уверенности в российском теннисисте.

Однако «Мастерс» в Мадриде он начал вполне хорошо. Сначала победил Факундо Багниса (6:1, 6:4), затем выиграл у Алехандро Давидович-Фокины (7:6, 6:4). С испанцем пришлось немного повозиться, но в целом Рублёв справился с задачей. В обоих матчах он не отдал ни одного сета. Это уже радует.

В свою очередь, Грикспор одержал победы в 13 из 22 встреч в текущем сезоне. В том числе Таллон добирался до полуфинала турнира в Роттердаме, но проиграл Яннику Синнеру (2:6, 4:6). На «Мастерсе» Таллон начал с победы в матче с Таро Дэниэлом (4:6, 6:3, 6:4). Затем он сотворил небольшую, но всё-таки сенсацию. Нидерландец обыграл Хольгера Руне (6:4, 4:6, 6:4).

Бесспорно, мастерство россиянина, его подача и опыт окажут колоссальное влияние на результат встречи. Но порой Рублёв бывает эмоционально нестабилен. Эта черта характера может подвести его в ответственный момент. Благо он умеет быстро собраться и вернуть преимущество. Грикспор свеж и малоопытен в больших турнирах, но он прогрессирует с каждым годом. Чувствуется, что нидерландец создаст некоторые проблемы, но проиграет матч.