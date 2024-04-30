«Бавария» — «Реал»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Германии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.95.

«Мюнхенцы уже несколько туров как потеряли всякую мотивацию в чемпионате Германии. Титул уже упущен, а любого другого места, кроме первого, для «Баварии» не существует. В последнем туре команда Тухеля на классе разобралась с неуступчивым «Айнтрахтом». Дубль в составе баварцев оформил Гарри Кейн, а единственный мяч гостей забил Экетике. Второе место — высшая позиция, на которую сейчас могут претендовать мюнхенцы, сейчас их преимущество над «Штутгартом» с третьей строчки — пять очков, навряд ли команда за три тура отпустит такое преимущество.

«Реал» практически чемпион Испании, преимущество над «Жироной» — 13 очков, «Барселона» отстает на 14, но они свой матч проведут в понедельник. «Сливочные» в пятничном матче сломили сопротивление «Реала Сосьедад», баскская команда атаковала больше, но единственный мяч в этой встрече забил игрок мадридцев — Энес Унал. до конца чемпионата осталось пять туров, и предположить, что команда Анчелотти кому-то отдаст титул, практически невозможно.

«Бавария» провалила кубок Германии, не смогла взять чемпионат, и для них Лига чемпионов — последний шанс реабилитироваться за неудачи в этом сезоне. «Реал» традиционно силён и вполне может замахнуться на «золотой» дубль. Предположу, что в этом матче забьют и те и другие, а тотал матча будет больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».