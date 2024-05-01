«Боруссия» Д — «ПСЖ»: ставка Эльвина Керимова на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ».

Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 гола за 1.86.

«В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сойдутся «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Я думаю, что парижане фавориты этой пары. Они на днях ожидаемо стали чемпионами Франции, в очередной раз досрочно. Причём сам «ПСЖ» играл с «Гавром» и завершил матч вничью – 3:3, смог спастись за счёт замен в концовке. Не идеальным составом играл Луис Энрике, часть игроков отдыхали. Тот же Мбаппе в концовке вышел только. Такие ротации может себе Энрике позволить.

Я думаю, что «ПСЖ», учитывая уровень состава, стабильнее, чем «Дортмунд». У «Боруссии» в сезоне провальный был первый круг. Второй – хороший. «ПСЖ» имеет в составе Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле, который раскрывается в новой роли, уже больше играет в качестве «десятки». Фантастический сезон проводит Витиньо.

Парижане уже прошли «Барселону» в прошлом раунде ЛЧ. Да, каталонцы в ответной игре остались в меньшинстве, тем не менее и в первом матче во втором тайме «ПСЖ» играл здорово, пусть и проиграл не по делу.

«Дортмунд» в прошлом туре Бундеслиги с разгромным счётом проиграл «Лейпцигу» в гостях, проиграл прямому конкуренту в борьбе за четвёртое место, за место в Лиге чемпионов. Чёрно-жёлтые при определённых раскладах могут и пятую строчку занять, всё равно попав в ЛЧ. Ведь Германия может получить пятую путёвку.

В любом случае на выходных болезненное поражение команда Терзича потерпела, проиграла абсолютно по делу, пропускала быстрые атаки. Соперник атаковал эффективно на пространстве. И, в общем, «ПСЖ» тоже может атаковать быстро и на пространстве делать передачу за спину защитникам «Боруссии». Открываться может Мбаппе, Баркола, Дембеле.

Так что дортмундцам будет очень тяжело. Если «ПСЖ» будет больше владеть мячом, ему тоже будет сложно, потому что парижане могут вскрывать компактную защиту. Да, это сложнее, чем атаковать на пространстве. Тем не менее я думаю, что, учитывая, что Мбаппе смог отдохнуть, вышел только на замену в последнем матче, наверняка он сделает всё, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов с командой, которую он покинет летом. Уйти из «ПСЖ», выиграв ЛЧ, я думаю, для него это сейчас мечта.

Учитывая уровень исполнителей «ПСЖ» и тренерский талант, по которому, мне кажется, Энрике сильнее, чем Терзич, я бы взял такую ставку — «индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 гола» с коэффициентом 1.86. Я думаю, что парижане минимум два мяча «Дортмунду» на выезде забьют», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».