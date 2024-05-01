«Динамо» — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита матча Кубка России

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1 мая в Москве состоится матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» — «Спартак». Начало игры намечено на 18:00 мск.

Небольшое предпочтение отдаётся подопечным Марцела Лички: поставить на победу «Динамо» по итогам основного времени предлагается с коэффициентом 2.43. Успех красно-белых оценён в 2.82. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Букмекеры не сомневаются, что встреча окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48.

Если забьют футболисты «Динамо», сыграет коэффициент 1.18. Гол в исполнении «Спартака» доступен с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Ставки на выход «Динамо» в следующую стадию принимаются с коэффициентом 1.80. Если в финал Пути регионов пробьётся «Спартак», сыграет коэффициент 2.00.