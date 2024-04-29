«Ростов» – «Оренбург»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 29 апреля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Оренбург» в 26-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.88.

«Ростов» будет дома принимать «Оренбург». «Ростов», конечно, хорош был в Екатеринбурге: хорошую качественную игру показала команда Карпина, отреагировав на поражение 1:5 от «Спартака». Была ротация, были изменения по позициям игроков, и в целом очень цельная получилась игра у ростовчан. Гол Роналдо после углового, еще несколько хороших контратак. В общем, «Ростов» показал футбол солидный против «Урала». Такой же солидный футбол жду от «Ростова» и в матче против «Оренбурга».

У «Оренбурга» классная атака. Даже несмотря на то что «Оренбург» в последних двух турах проиграл, команда и в матче с «Динамо» смотрелась здорово, и во втором тайме в Петербурге смотрелась здорово. «Оренбург» — команда, играющая, играющая сама и дающая играть сопернику.

Здесь на трехисходку я, пожалуй, не рискну ставить, потому что может произойти все что угодно за счет исполнителей «Оренбурга», если поправят реализацию. Ну и у «Ростова» тоже есть кому забивать, есть кому привозить, есть кому допускать ошибки, есть кому выручать, как, например, Медведеву в последнем матче с «Уралом». Так что, думаю, должны быть голы», — приводит слова Генича «РБ Спорт».