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«Динамо» — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на игру Пути регионов Кубка России

«Динамо» — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на игру Пути регионов Кубка России
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка России «Динамо» – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 2.40.

«В полуфинале Пути регионов в Кубке России в Петровском парке состоится старинное столичное дерби. На кону путёвка в предпоследний перед Суперфиналом раунд. Проигравший вылетает из турнира окончательно.

Обе команды в последнее время только побеждают. Команда Марцела Лички в рамках чемпионата России одержала три победы подряд, а с учётом Кубка и вовсе четыре, включая последний матч, когда был дома повержен «Зенит» — 1:0.

А Владимир Слишкович после ухода Гильермо Абаскаля выдаёт со своими подопечными положительные результаты. После гостевого разгрома «Ростова» 5:1 была нулевая ничья с ЦСКА и недавняя победа ещё в одном дерби над «Локомотивом» — 3:2.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В общем, соперники подходят к очному противостоянию в отличном настроении. И бело-голубые, и красно-белые в равной степени могут рассчитывать в нём на успех. И всё же шансы хозяев сейчас кажутся более предпочтительными. Да и должок у них перед «Спартаком» за недавнее крайне нелогичное со всех точек зрение поражение. А чувство реванша им поможет», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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