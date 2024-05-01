«Динамо» — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на игру Пути регионов Кубка России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка России «Динамо» – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 2.40.

«В полуфинале Пути регионов в Кубке России в Петровском парке состоится старинное столичное дерби. На кону путёвка в предпоследний перед Суперфиналом раунд. Проигравший вылетает из турнира окончательно.

Обе команды в последнее время только побеждают. Команда Марцела Лички в рамках чемпионата России одержала три победы подряд, а с учётом Кубка и вовсе четыре, включая последний матч, когда был дома повержен «Зенит» — 1:0.

А Владимир Слишкович после ухода Гильермо Абаскаля выдаёт со своими подопечными положительные результаты. После гостевого разгрома «Ростова» 5:1 была нулевая ничья с ЦСКА и недавняя победа ещё в одном дерби над «Локомотивом» — 3:2.

В общем, соперники подходят к очному противостоянию в отличном настроении. И бело-голубые, и красно-белые в равной степени могут рассчитывать в нём на успех. И всё же шансы хозяев сейчас кажутся более предпочтительными. Да и должок у них перед «Спартаком» за недавнее крайне нелогичное со всех точек зрение поражение. А чувство реванша им поможет», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».