«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ».

Ставка: победа «Боруссии» за 2.85.

«Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ» сыграют в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Думаю, парижане сейчас обязательно постараются выйти в финал, тем более что соперник – далеко не самый сильный в Европе. Однако чёрно-жёлтые — не такая уж простая команда. Этот выезд для «ПСЖ» будет тяжёлым.

«Боруссия» провела две тяжёлые последние игры в Бундеслиге. Сперва команда была близка к тому, чтобы прервать серию «Байера» без поражений в этом сезоне. Команда Хаби Алонсо успела отыграться на последних минутах – 1:1. А на прошлых выходных у команды Терзича была важнейшая игра с «Лейпцигом» — они борются за четвёртое место в таблице. И в ней дортмундцы уступили – 1:4.

В Лиге чемпионов у «Боруссии» в плей-офф были равные соперники. Сперва клуб выбил из турнира ПСВ (1:1 и 2:1), а после и «Атлетико». Мадридцы были близки к успеху, даже выиграли в первом матче 2:1. Но в ответной игре у чёрно-жёлтых появилось второе дыхание – 4:2.

А вот «ПСЖ» на прошлых выходных досрочно стал чемпионом Франции. Причём сам клуб не сумел обыграть «Гавр» — 3:3. Однако в этом же туре «Монако» потерял очки и теоретические шансы на обгон команды Энрике. В общем-то, чемпионство было закономерным. В этом сезоне действительно никто снова не смог составить конкуренцию клубу.

В прошлом раунде ЛЧ у парижан был тяжёлый противник – «Барселона». Каталонцы смогли выиграть в их первом матче – 3:2. В ответной встрече клуб снова давил и был близок к успеху, но рано удалили Араухо. Этим команда Энрике воспользовалась, победив 4:1 по итогу.

Да, если смотреть на статус соперников, то «ПСЖ» кажется фаворитом. Но я всё-таки тут отдам предпочтение «Боруссии». Она будет играть дома. Также дортмундцы явно будут заряженными после неудачи в Бундеслиге. Плюс они уже встречались в групповом этапе, где один раз команда Терзича дала равный бой парижанам (1:1), ещё и финишировав выше по итогам шести туров», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».