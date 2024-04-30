«Бавария» — «Реал» Мадрид: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов 30 апреля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Баварии» в первом тайме по угловым за 1.93.

«Бавария» интересно проводит последний месяц. Казалось, что всё идёт из рук вон плохо. Утеряны шансы на борьбу в чемпионате Германии. Перед первой игрой с «Арсеналом» было два поражения подряд и пропущено пять мячей. Было известно о конфликте Тухеля с некоторыми игроками.

Но футболисты сумели собраться и в конце сезона показывают всё, на что способны. Тухель там, может, и ни при чём. Игроки там самолюбивые и умеющие играть в футбол. Последние три-четыре недели показывают свой истинный уровень. С «Арсеналом» достойно выглядели, особенно во втором матче профессионально отыграли все 90 минут. Всего уже четыре подряд победы, но ниже этого уровня мюнхенцы уже не должны опуститься.

«Реал» весь сезон проводит на приличном уровне. Многие игроки там раскрылись. Я бы обратил внимание на то, что в последнее время «Реал» не стремится к владению мячом. В матче с «Манчестер Сити» и с «Реалом Сосьедад» подход к играм был одинаковый — сугубо контратакующий стиль. Благодаря наличию быстрых игроков такой подход к матчу оказывается успешным.

Не удивлюсь, если и в матче с «Баварией» будет то же самое. «Реал» не будет стремиться к подавлению соперника, тем более в гостях, причём такой соперник уже убедил многих, что способен удивлять. С «Ман Сити» и с «Реалом Сосьедад» «Реал» уступал в первом тайме со счётом 0:9 и 1:5 по угловым. Нечто подобное может происходить и в этой игре. Если брать все 90 минут, то предположил бы, что гости не проиграют. Всё-таки это более классная команда по всем компонентам. Плюс кадровая ситуация у «Баварии» значительно хуже», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».