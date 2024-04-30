«Бавария» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов 30 апреля

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал».

Ставка: «Реал» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.92.

«Команда Анчелотти стала главным фаворитом Лиги чемпионов после того, как в четвертьфинале сумела расправиться с «Манчестер Сити». Если посмотреть на оставшиеся команды турнира, то Мадрид выглядит гораздо сильнее, чем две немецкие команды и «ПСЖ».

С учётом того, каким большим опытом побед в решающих матчах обладает «Реал», а также того, что «сливочные» вышли в полуфинал в 12-й раз за последние 14 сезонов, мне кажется, что «Реал» выиграет эту Лигу чемпионов. Не стоит забывать, как хорошо Мадрид играет ответные матчи, а именно вторая встреча будет на поле «Реала». Пока на это дают очень хороший коэффициент, я бы взял победу «Реала» в Лиге чемпионов. Думаю, что после первого матча в Мюнхене, который «Реал», наверное, не проиграет, коэффициент сразу же снизится.

Если говорить о первом матче, то меня удивляет то, что «Бавария» является фаворитом. Который год подряд мы видим, что перед двухматчевым противостоянием букмекеры недооценивают «Реал». С учётом того, что у «Баварии» сейчас восемь-девять травмированных футболистов, того, как легко «Байер» вынес мюнхенцев в Бундеслиге, и того, что и в Кубке Германии ничего не удалось сделать, мне кажется, что «Бавария» сейчас не та и вряд ли сможет пройти «Реал», который в апреле выходит на пик формы. Даже при таком забивающем Кейне нет целостности в игре «Баварии», как это было ранее, при Левандовском и других заслуженных футболистах.

Я ставлю на то, что «Реал» не проиграет при ТБ (1.5). Жду здесь результативной игры, поскольку в текущем сезоне «Бавария» много забивает и пропускает. Кейн показывает феноменальную результативность, побив много других немецких рекордов. Но это не приносит никаких титулов. Думаю, что «Бавария» как минимум раз точно забьёт, но и гости отметятся. У Мадрида только одна потеря — Карвахаль. До этого с неспортивными травмами выбывали Родриго и Беллингем. Половина оптимального состава отдохнула в прошлой игре с «Реалом Сосьедад».

Мадридцам осталось набрать четыре очка в последних пяти турах Примеры, следовательно, они могут полностью сконцентрироваться на Лиге чемпионов. Игроки в отличном состоянии, хорошей физической форме, поэтому в Мюнхене Мадрид не проиграет и голов будет достаточно, с учётом того, какие результативные матчи были у «Баварии» и «Реала», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».