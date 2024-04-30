«Бавария» — «Реал»: прогноз «Чемпионата» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал».

Ставка: «Реал» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.81.

Шутка ли — «Бавария» впервые за долгие годы может закончить сезон без выигранных трофеев! Лига чемпионов — последняя возможность для мюнхенцев взять золотые медали в этом году. Они проиграли матч за Суперкубок Германии, вылетели из Кубка страны, а Бундеслигу выиграл «Байер».

После выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенцы поймали кураж и набрали неплохой ход. Они победили по сумме двух встреч лондонский «Арсенал» (2:2 и 1:0), а ещё выиграли три последних матча в Бундеслиге. Однако игры с мадридским «Реалом» — это совсем другая история. Мало быть в хорошем тонусе, чтобы его обыграть.

Приобретя Джуда Беллингема, «сливочные», возможно, на годы вперёд нашли лидера с такими качествами и техникой, которым нет аналогов. В 25 встречах в Примере и восьми играх в Лиге чемпионов 20-летний полузащитник забил 21 мяч и отдал восемь голевых передач.

«Бавария» в своём лучшем расположении духа и виде, может быть, и могла бы обыграть «Реал». Однако в этом сезоне она совсем не похожа на ту команду, которая способна выбить «сливочных» из турнира. Мадридцы гораздо устойчивее ментально и сплочённее, чем мюнхенцы. Анчелотти опытнее и лучше справляется со своими обязанностями, чем Тухель.