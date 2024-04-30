«Бостон» — «Торонто»: прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли «Бостон» — «Торонто».

Ставка: победа «Бостона» за 2.05.

«Бостон» ведёт в серии со счётом 3-1. В прошлом сезоне он был также близок к выходу в следующий раунд, но этого не случилось. Одним из главных препятствий стала фантастическая игра вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. «Пантерз» выиграли три последние встречи серии с «Брюинз» и в результате дошли до финала Кубка Стэнли.

Поверить в повторение истории крайне сложно. Большая четвёрка «Торонто» — Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Вильям Нюландер и Митчелл Марнер — должны были стать теми, кто приведёт клуб к победе в Кубке Стэнли впервые более чем за 50 лет. Пока же они лишь занимают больше половины платёжной ведомости «Мэйпл Лифс».

В четырёх встречах с «Бостоном» ни один из хоккеистов большой четвёрки «кленовых листьев» не набрал больше трёх результативных действий. Таварес набрал одно очко, Марнер — два, Нюландер — ни одного, а Мэттьюс, забросивший в регулярке рекордные 69 шайб, записал на свой счёт победный гол и два ассиста.

Четвёртый матч с «Брюинз» Мэттьюс доиграть не смог из-за болезни. Шелдон Киф признался, что это не простая хворь. Он отметил, что симптомы сохраняются и усиливаются, когда Остон выходит на лёд. Ждать, что он станет спасителем «Мэйпл Лифс», не стоит.

Поставить на то, что «Бостон» обыграет «Торонто» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. У «кленовых листьев» сдают нервы. Между Мэттьюсом, Нюландером и Марнером по ходу четвёртого матча серии с «Брюинз» возникла перепалка. И конфликт только начал разгораться.