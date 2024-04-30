«Виннипег» — «Колорадо»: прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли «Виннипег» — «Колорадо».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.05.

Команды установили уникальный рекорд ХХI века. За всю историю стартовых матчей серий Кубка Стэнли лишь два раза соперники на двоих забрасывали 13+ шайб, и в последний раз такое было аж в 1985 году.

Голевой всплеск «Джетс» завершился на первом матче, а вот «Эвеланш» только вошли во вкус. В трёх следующих встречах они одержали уверенные результативные победы в основное время. В этих играх они забросили 16 шайб. И это ещё неплохо для «Виннипега», учитывая, сколько моментов и бросков было у «Колорадо».

К началу плей-офф «Виннипег» подходил с восьмиматчевой победной серией. Однако вся его уверенность разлетелась вдребезги уже в первом матче, когда «лавины» продемонстрировали, на что способны. Выяснилось, что оборона «Джетс» абсолютно не готова к таким скоростям.

Нападение «Виннипега» столкнулось с проблемой по имени Александр Георгиев. Пропустив целую авоську в первом матче, он по-спортивному разозлился. В трёх последующих встречах голкипер продемонстрировал высший пилотаж. Перед началом третьей встречи серии 18-тысячная арена «Колорадо» скандировала его фамилию.

Поставить на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Ещё в одной на двоих команды забили шесть голов. Матчи между этими клубами практически всегда получаются очень результативными.

У команды из Денвера просто космические показатели. В 82 матчах в регулярке она пропустила 254 шайбы, но и забросила целых 304. Если бы Ничушкин не пропустил почти половину сезона, результативность «Колорадо», вне всяких сомнений, была бы ещё выше.

На домашнем стадионе «Виннипег» непременно будет бороться до конца и стараться избежать вылета из Кубка Стэнли. Тем не менее уверенности в его победе нет от слова совсем. Нападение «лавин» обыгрывает защитников так, будто это тренировочные фишки.