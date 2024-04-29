«Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз «Чемпионата» на пятый матч серии плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Тампа-Бэй».

Ставка: тотал Кучерова больше 1.5 очка за 2.05.

«Пантерз» ведут в серии со счётом 3-1. Они могут закрыть все вопросы о выходе в четвертьфинал. «Молнии» размочили счёт в серии, одержав победу в минувшем матче со счётом 6:3. Помогли домашние трибуны и особая мотивация на игру. Покинуть плей-офф, проиграв всухую, да ещё и закончить своё путешествие на глазах у собственных болельщиков – это было бы очень обидно. Естественно, у «Тампа-Бэй» был стимул выиграть.

Особенно мотивирован был Никита Кучеров. Он провёл великолепный регулярный чемпионат и стал лучшим бомбардиром. В четвёртой игре с «Флоридой» россиянин отдал три результативные передачи. С учётом регулярного сезона и плей-офф в его активе теперь 150 очков в текущем розыгрыше турнира. Этот показатель является лучшим среди всех вингеров НХЛ в текущем веке и девятым за всю историю лиги.

Неожиданно в состав «молний» вернулся после тяжёлой травмы Михаил Сергачёв. Это тоже сыграло огромную роль. Защитник внёс особенный вклад в результат. Поможет ли это «Лайтнинг» перевернуть серию? Нет ничего невозможного, но в данной ситуации это кажется фантастикой. Всё-таки «Флорида» – надёжная команда, редко допускающая ошибки.

За регулярку Кучеров побил собственный рекорд. Он забросил 44 шайбы и отдал 100 результативных передач. Три голевых паса в последней встрече с «Флоридой» — это показатель того, что Никита свеж, мотивирован и бодр. Если он поддержит этот темп, то все старания Бобровского могут сойти на нет.

Будет неправильно выбирать победителя в таком матче. Несмотря на счёт в серии, силы команд выглядят равными. У «Тампа-Бэй» достаточно опыта, чтобы перевернуть с ног на голову всё. Если Никита Кучеров будет так же хорош, как в минувшей встрече, то «молнии» ещё могут остаться в плей-офф. Мы рекомендуем ставку на индивидуальный тотал Кучерова больше 1.5 очка за 2.05.