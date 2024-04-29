«Барселона» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Валенсия».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.91.

«Барселона» и «Валенсия» проведут матч в 33-м туре чемпионата Испании. В прошлом туре каталонцы проиграли в главном матче второго круга. Сейчас клуб не может позволить себе снова потерять очки. Да и соперник у него далеко не такой грозный.

«Барселона» провела тяжелые два последних матча. Сперва клуб вылетел из Лиги чемпионов от ПСЖ. Конечно, большое значение имело ранее удаление Араухо, без которого каталонцы «посыпались» и под конец встречи много пропустили. Обидный вылет для «сине-гранатовых», которые после хорошего первого матча уже видели себя в полуфинале.

Но уже через несколько дней подопечные Хави провели Эль-класико. Оно имело важное турнирное значение – выиграв, «Барса» могла бы сократить разрыв с лидирующим «Реалом» и, возможно, еще побороться за первое место. Но и тут команду ждала неудача – 2:3. Снова там есть вопросы к судейству. Впрочем, речь идет об одном моменте – для уверенной победы команда Хави должна была забивать больше.

После таких результатов единственной хорошей новостью для «Барселоны» стало решение Хави остаться. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, какие игроки придут и уйдут. Пока же команде еще стоит защитить второе место – «Жирона» все еще не отстала от нее.

«Валенсия» же имеет шанс на попадание в еврокубки по итогам сезона. Для нее это был бы большой успех – в последние сезоны клуб совсем невзрачно выступает. Сейчас же он стоит на восьмом месте и отстает от соперника выше всего на балл. Так что «летучим мышам» нужно выигрывать в оставшихся встречах и ждать неудач вышестоящего «Бетиса». Пока что клубу не хватает стабильности.

Сейчас же я не думаю, что гостям удастся набрать очки. Особенно после класико «Барса» будет заведена. К этому матчу клуб еще и успел нормально подготовиться. У каталонцев все есть для победы – ее команда и добудет», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».