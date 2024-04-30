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«Бавария» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов 30 апреля

«Бавария» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов 30 апреля
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.06.

«Реал», конечно, смотрится мощнее по ходу этого сезона. Команда очень давно не проигрывает вообще никому. Без пяти минут «Реал» официально чемпион Испании. То, как мадридцы прошли «Лейпциг» и «Манчестер Сити», это, безусловно, впечатляет. Сейчас «Реал» выглядит фаворитом противостояния.

Однако первая игра состоится в Германии. «Бавария» остаётся командой с богатейшей историей и традициями. Её футболисты привыкли к матчам самого высокого уровня. Томас Тухель выходил в финал Лиги чемпионов и даже выигрывал этот трофей. Думаю, что всё решится в ответной встрече в Мадриде.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тем не менее от результата первой игры зависеть тоже будет многое. Конечно, у обеих команд есть исполнители высокого уровня в нападении. Но не думаю, что голов будет много. У «Реала» не сможет сыграть Карвахаль, а это потеря. С другой стороны, Лукас Васкес классно сыграл в «эль класико». Мне нравится вариант, при котором соперники забьют 2-3 гола. Например, 1:1 или 2:0, 2:1, если у кого-то пойдёт игра. Всё это абсолютно вероятные варианты», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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