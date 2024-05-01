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«Боруссия» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Дортмунде

«Боруссия» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Дортмунде
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: «ПСЖ» не проиграет при тотале больше 2.5 за 2.40.

«Первый полуфинал, думаю, оправдал всеобщие ожидания. Была очень яркая встреча. Надеюсь, и «Боруссия» с «ПСЖ» не подведут. Если кто забыл, команды играли на групповой стадии и тогда Дортмунд мог выбить парижан из Лиги чемпионов, если бы удержал победный счёт. Тогда бы дальше пошёл «Милан». Но сыграли 1:1. И на самом деле это был максимум для «Боруссии», моментов у Парижа было в разы больше, но очень не везло. Правда, немецкий клуб заранее обеспечил себе выход в 1/8 финала.

Мне кажется, обе команды в выходные играли уже с мыслями об этом матче. «Боруссия» забила первой в Лейпциге, но уступила 1:4, проиграв в скорости, напоре, желании. «ПСЖ» сыграл 3:3 с «Гавром», ушёл с 1:3. Но там были эксперименты с составом, Мбаппе вышел только на вторую половину. Сейчас главное — этот полуфинал.

При всём уважении к «Боруссии» я в неё не верю в этом противостоянии. Повезло ей со жребием в плей-офф. Команд уровня «ПСЖ» не было. «Атлетико» только дома хорош, в гостях весь сезон проваливается. А здесь соперник и со своим стилем и со звёздами во всех линиях. Нынешний Дортмунд по игрокам не ровня французскому гранду. Это было видно и по матчам в группе.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь, думаю, Париж возьмётся за дело и покажет мощь своей атаки. Поставлю, что «ПСЖ» не проиграет при тотале больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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