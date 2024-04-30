«Бавария» — «Реал»: когда матч Лиги чемпионов, кто фаворит, какие прогнозы

30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 2.45. Успех мадридцев оценён в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Аналитики считают, что матч «Бавария» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Шутка ли — «Бавария» впервые за долгие годы может закончить сезон без выигранных трофеев! Лига чемпионов — последняя возможность для мюнхенцев взять золотые медали в этом году. Они проиграли матч за Суперкубок Германии, вылетели из Кубка страны, а Бундеслигу выиграл «Байер».

После выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенцы поймали кураж и набрали неплохой ход. Они победили по сумме двух встреч лондонский «Арсенал» (2:2 и 1:0), а ещё выиграли три последних матча в Бундеслиге. Однако игры с мадридским «Реалом» — это совсем другая история. Мало быть в хорошем тонусе, чтобы его обыграть.

В преддверии матча последнего тура Примеры с «Реалом Сосьедад» появилась информация о том, что у Беллингема и Родриго плохое самочувствие. Англичанин всё же вошёл в заявку на встречу, но Карло Анчелотти предпочёл оставить его в запасе, поберечь силы для игры с «Баварией». Несмотря на отсутствие двух ведущих футболистов, «галактикос» победили со счётом 1:0.

Анчелотти обладает огромным опытом. Он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Томас Тухель только один раз выигрывал турнир.