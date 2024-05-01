Бонус до 100 000 рублей к матчу Кубка России «Динамо» — «Спартак»!

1 мая состоится матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» — «Спартак». Начало игры — в 18:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании БЕТСИТИ. Нужно только выполнить простые условия:

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«Народная команда» переживает этап восхождения. Владимир Слишкович выбросил в корзину испорченные Гильермо Абаскалем механизмы. Он создал новую систему, в которой чётко прописано, кто и какую работу должен выполнять. Футбол команды и результаты моментально улучшились.

Если вынести за скобки встречу с ЦСКА, то прослеживается чёткий курс Слишковича. Он отдаёт предпочтение интенсивной результативной игре. Красно-белые при боснийском специалисте демонстрируют быстрый футбол, используют высокий прессинг, всё время бегут в атаку.

Для бело-голубых Кубок России имеет меньшую значимость. Совсем недавно они вернулись в чемпионскую гонку РПЛ, обыграв «Зенит» (1:0). В матче 30-го тура подопечные Марцела Лички встретятся с «Краснодаром». Если конкуренты потеряют очки, а «Динамо» победит во всех оставшихся матчах, оно выиграет чемпионат.

С другой стороны, это дерби. На встречи со «Спартаком» у бело-голубых практически всегда запредельный настрой. Да и непохоже, чтобы Личка бросал все силы на первенство. В 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) бело-голубые навязали борьбу «Зениту». Они выиграли первый матч со счётом 1:0, но в ответном уступили — 0:2

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