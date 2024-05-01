«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов 1 мая

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.38.

«На мой взгляд, фаворит в этой паре очевиден. Я посмотрел котировки букмекеров, и кто-то даже верит в «Боруссию», но я лично вообще не вижу шансов у Дортмунда.

На выходных «ПСЖ» стал чемпионом Франции. Парижане сыграли вничью, но в целом команда очень много забивает — в последних матчах по три и более мяча. Учитывая проблемы «Боруссии» в обороне и то, что там медленные защитники, то я вообще не понимаю, что они могут противопоставить «ПСЖ», где собраны быстрые и креативные футболисты.

Не будем забывать, что Мбаппе проводит последний свой сезон в «ПСЖ». Он постарается проявить себя в Лиге чемпионов. В свою очередь, «Боруссия» потерпела очень болезненное поражение в чемпионате Германии. Уступили «Лейпцигу» в матче за четвёртую строчку в Бундеслиге и попадание в Лигу чемпионов. В этом плане «Боруссия» находится не в лучшем состоянии.

Даже если бы и не было этого поражения, то, на мой взгляд, сейчас команды просто несопоставимы по своей игровой форме. Не вижу никаких шансов в противостоянии у «Боруссии». «ПСЖ», в свою очередь, уже готовая и созревшая команда. Луису Энрике удалось сделать команду-звезду, где все работают на команду и есть вишенка на торте — Мбаппе. Есть много креативных футболистов не только в атаке, но и в линии полузащиты.

Матч будет голевой, и «Боруссия» ничего не сможет сделать в обороне, но и на свой гол наиграет, однако в итоге уступит», — приводит слова Мора «РБ Спорт».