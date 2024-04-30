Букмекеры оценили шансы «Реала» обыграть «Баварию» в Мюнхене

30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене прозвучит в 22:00 мск.

Шансы немецкого клуба оцениваются немного выше: заключить пари на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 2.57. Это примерно 38% вероятности. Успех «Реала» идёт за 2.77 (35%). Ставки на ничью принимаются за 3.67 (27%).

Тотал больше 2.5 мяча оценивается в 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — в 2.30. Сделать ставку на «обе команды забьют» можно за 1.58.

При этом фаворитом противостояния считается испанский клуб. Выход «Реала» в финал Лиги чемпионов оценён в 1.53. Если по сумме двух встреч сильнее окажется «Бавария», сыграет коэффициент 2.46.